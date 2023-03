Jonkies van 19 lopen glunderend rond in Gouda. ‘Dit zijn geen eendagsvliegen’

Familieru­zie over één miljoen leidt tot ondergang Beva Huis, de bekendste kledingwin­kel van Goes

Het Beva Huis, de bekendste kledingzaak in Goes, sluit binnenkort de deuren. Niet omdat de winkel slecht draait, maar door een slepende ruzie tussen zoon en vader Bos over ruim een miljoen euro. Zoon Ewald: ,,Ik was de melkkoe van mijn ouders.”