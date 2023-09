Jordan rent 120 kilometer op snikhete dag: ‘Niet voor mezelf, maar om mensen met psychische klachten een hart onder de riem te steken’

Eten en drinken Voor dames een ijsje in een bakje in Goes: ‘Dat staat meer la­dy-li­ke’

De zomer en het eten van een ijsje zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want wat is er fijner dan een ijsje op een warme dag, als toppunt van het vakantiegevoel zomaar, of als toetje na de maaltijd? Zelfs in de regen is een ijsje een traktatie. In Zeeland zitten verschillende en bijzondere ijswinkels en zelfs een heus ijsmuseum. De afgelopen weken waren we op zoek naar de lekkerste ijskoude verhalen. Deze week de laatste aflevering.