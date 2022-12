Judy werd geboren én afgestaan in de kerstnacht: ‘We vierden de adoptiedag alsof het mijn verjaardag was’

Het leven van Judy Hooymeyer uit Wolphaartsdijk kende een opmerkelijke start. In de kerstnacht van 1959 zag ze in Canada het levenslicht. Ze kreeg de naam Denise Mary Williams. Maar al in diezelfde nacht werd ze door haar biologische moeder afgestaan ter adoptie. Een paar maanden later werd ze geadopteerd door een Nederlands echtpaar dat in Canada woonde. ,,Mijn adoptieouders stonden letterlijk voor een aantal wiegjes met baby’s erin”, vertelt Judy (de naam die haar adoptieouders haar gaven). ,,Ze konden een baby uitzoeken. Zo ging dat in die tijd. Ze hebben mij gekozen. Het zijn heel liefdevolle ouders voor me geweest.”