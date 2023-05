Jurriaan van Poelje grijpt naast titel ‘trainer van het jaar’

Deskundige: PFOS-waar­des in grond bouwplaats Britannia bijzonder hoog. Raadsel waar het vandaan komt

PFAS-professor Jacob de Boer kwalificeert de PFOS-vervuiling van de bouwplaats van hotel Britannia in Vlissingen als heel ernstig. Het is vooralsnog een raadsel hoe zoveel PFOS in de grond terecht is gekomen.