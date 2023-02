Jurriaan van Poelje haalt oude bekende naar Kloetinge

Brusselse natuurplan­nen voeden vrees voor einde garnalen­vis­se­rij

De toekomst van de garnalenvisserij in Nederland is in gevaar als de plannen van de Europese Commissie voor duurzamer vissen doorgaan. Brussel wil dat vissers op termijn helemaal niet meer vissen in beschermd natuurgebied, terwijl garnalenvissers vrijwel uitsluitend in die gebieden vissen. ,,Als ze daar niet meer kunnen vissen, heeft de garnalenvisserij echt een groot probleem”, aldus Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond.