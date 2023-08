Kabbelen in de kano, op het Veerse Meer

In de zomerserie Zeeuwse Parel tippen redacteuren hun favoriete plekken in Zeeland om te genieten of te ontspannen. Vandaag raadt internetredacteur Cris Sohier het Veerse Meer aan.

Het Veerse Meer. Een kalme plens water, ingesloten door de noordkust van Walcheren en Zuid-Beveland in het zuiden, en Noord-Beveland in het noorden. Vergis je niet: het kan er ‘spoken’, als het maar hard genoeg waait. Dan steken de golven hun koppen op. Maar vergeet dat even, want dat zijn niet de dagen dat je mij op het water zult vinden. Ik ben er op de dagen dat het water zo glad is als een spiegel, en zo mak als een lammetje. Stroming is er niet. Ideaal voor waterliefhebbers die - zoals ik - eigenlijk helemaal niet nautisch aangelegd zijn.