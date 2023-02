Kamerlid Van den Berg is bezorgd over lot patiënten na sluiten kliniek Emergis

update Zeehavenpo­li­tie naar Zeeland om drugscrimi­na­li­teit terug te dringen

Om drugscriminaliteit in de havens terug te dringen, krijgt Zeeland de beschikking over zeehavenpolitie. Naar Rotterdams voorbeeld houdt dit team zich vanaf het voorjaar permanent bezig met toezicht, handhaving en aanpak van ondermijnende activiteiten in de havens van Vlissingen, Terneuzen en Moerdijk.

16:15