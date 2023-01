Kleine vechtpartij in Sint Jacobsstraat in Goes

VIERDE DIVISIE Goes verlangt naar herstart competitie: ‘We staan er goed op’

Een week later dan gepland hervat Goes zaterdag de competitie in de vierde divisie. De Bevelandse equipe stuit in eigen huis op Zwaluwen Vlaardingen. ,,Een wedstrijd die we moeten winnen’’, vindt trainer Dennis de Nooijer, ,,anders val je terug naar de middenmoot.’’

27 januari