Kloetinge kan titel pakken tegen ARC: ‘We benaderen het als een normale wedstrijd’

mijn foto MIJN FOTO | ‘Wees blij met een bij’

Wilma Steendijk: ,,Als het niet goed gaat met onze bijen is dat gewoon een ramp. Als we geen bijen hebben, zullen we voedseltekorten krijgen en zonder eten kunnen we niet. Dus wees blij met een bij.” Samenvattend: ,,Ik ga voor, een bij hoort erbij.”