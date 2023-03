Kloetinge kritisch op zichzelf: ‘We willen ons eigen spel verbeteren’

Ron de Jonge wil best uit de boeken voor Thomas Houtepen: ‘Als je in Oranje speelt, kun je trots zijn’

Ron de Jonge was in 1986 (!) de laatste Zeeuwse man in Oranje. Thomas Houtepen, die deze week voor het eerst in de selectie zit van het Nederlands handbalteam, kan eerdaags zijn opvolger worden. ,,Ik hoop echt dat hij een kans krijgt”, zegt de voormalige doelman vanuit zijn woonplaats Monster. ,,Ik mag wel een keertje uit de boeken.”