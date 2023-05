Kloetinge pakt de titel in pijnlijke en knotsgekke kampioenswedstrijd

Zeelandia laat kinderen van Oekraïense collega’s uitwaaien aan Zeeuwse kust

Even geen luchtalarm, stress en andere ellende. Bijna veertig kinderen uit Oekraïne waaien deze week uit in Ellemeet. Het gaat om kinderen waarvan de ouders werken bij Zeelandia in Kyiv. ,,Ook al wordt er niet dagelijks gebombardeerd: er is altijd die dreiging. Laten we hopen dat ze hier een paar dagen lekker kind kunnen zijn.”