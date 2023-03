Ko Francke zocht en vond restaurateur voor oude kar

Jarenlang heeft lezer Ko Francke uit ’s-Heer Hendrikskinderen met zijn vrouw een woonwinkel gehad. Enige tijd stond er in hun winkel een oude kar, die ze te koop aanboden. Nadat niemand toehapte en de winkel stopte, besloten ze de kar in de tuin te plaatsen. Nadat deze door de elementen was toegetakeld, besloot Ko een oproep in de PZC te plaatsen om iemand te vinden die de kar zou kunnen restaureren. Het plaatsen van de oproep diende voor Ko eigenlijk een tweeledig doel. ,,De oproep heb ik in het najaar van 2021 geplaatst. Ik hoopte vooral dat een lezer zou reageren die de kar zou kunnen restaureren. Daarnaast hoop ik ook een keer een antwoord te vinden op de vraag wat voor kar het nu eigenlijk precies is. We hebben een vermoeden dat het een oude viskar is, maar zeker weten doen we het na al die jaren nog steeds niet. We hebben de kar gevonden in een winkeltje in België, maar vermoeden dat deze uit Frankrijk komt. Er zal hoe dan ook iets verkocht zijn met de kar, want er zit een speciale geldla in. Als iemand dit leest en het antwoord op mijn vraag weet, hoor ik het heel graag.”