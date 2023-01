Komst van grote natuurspeeltuin in Goes is weer een stukje dichterbij

De komst van een grote nieuwe speeltuin in Goes lijkt weer een stapje dichterbij nu burgemeester en wethouders hebben besloten er 54.000 euro in te steken.

Het wordt geen traditionele speeltuin, met bij wijze van spreken een paar wipkippen en een kunststof glijbaan. De nieuwe speeltuin in Goes moet iets bijzonders worden. ,,Het moet meer een natuurspeelvoorziening worden”, zegt wethouder Joan Veldhuizen. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld keien in het water waarover kinderen kunnen springen of een wilgentunnel waar ze doorheen kunnen lopen. Meer traditionele zaken als een (kuip)schommel, een klimrek (of obstakelparcours) of een touwbrug kunnen er ook gewoon komen, maar wel allemaal uitgevoerd in hout. De exacte invulling wordt later duidelijk.

Big Mac

De nieuwe speelvoorziening komt aan de rand van de wijk Aria, feitelijk tussen de wijk en de fastfoodboulevard in. Er komt wel een soort aarden wal tussen de speeltuin en de restaurants om te voorkomen dat het al te aantrekkelijk wordt om vanuit de speeltuin even een Big Mac te gaan scoren. De gemeente Goes is van plan 54.000 euro in de speelvoorziening te steken, maar hij kost in totaal 177.000 euro. Gehoopt wordt dat een Europese subsidie ook 54.000 euro gaat opleveren. Wijkvereniging Overturia doet haar best om die binnen te halen. ,,De overige 40 procent moet van private partijen komen”, zegt Veldhuizen. Volgens haar zal aannemer Fraanje, die de wijk Aria ontwikkelt, een flinke duit in de zak doen.

Duidelijk is dat het een speelvoorziening wordt met een bovenwijkse uitstraling. Met andere woorden: kinderen uit heel Goes komen er straks misschien wel spelen. Het is nog niet duidelijk wanneer de aanleg begint.