Koninklijke eer voor onderwijsvrouw Tonia de Groene bij vertrek Odyzee

Nadat ze er al zo'n vijftien jaar in het reguliere onderwijs had opzitten, stond Tonia de Groene (66) dertig jaar geleden aan de wieg van Odyzee, een school voor kinderen met psychosociale problematiek, zoals autisme. In 1992 werd in Zeeland begonnen met kinder- en jeugdpsychiatrie. Dat was in Kloetinge. ,,Maar de kinderen die in de kliniek werden behandeld, moesten natuurlijk ook onderwijs volgen’’, zei De Groene onlangs in een gesprek met de PZC ter ere van haar naderende pensioen . ,,Samen met een collega ben ik toen begonnen met lesgeven aan deze kinderen. Mijn collega deed het voortgezet onderwijs, ik de jongere kinderen.’’

Handvol kinderen

De school (vroeger de Ithakaschool, nu Odyzee) is tot op de dag van vandaag gevestigd op het terrein van Emergis in Kloetinge. Er is nu ook een vestiging in Middelburg. Waar het destijds begon met een handvol kinderen is de school gegroeid naar pakweg 340 leerlingen, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Die kinderen staan overigens lang niet allemaal onder behandeling in de kinder- of jeugdpsychiatrie. ,,Ik denk dat er steeds meer kinderen zijn die de complexe wereld om zich heen niet goed meer begrijpen’’, zei de Groene onlangs. Behalve leerkracht was ze ook jarenlang directeur van de school. Ze zei het mooi te vinden om kinderen te zien opbloeien.