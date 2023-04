Lars Oreel houdt topfavoriet achter zich, maar moet het doen met plek twee

Nieuw elan voor de avondvier­daag­se in Goes: ‘Niet alleen wandelen, maar ook vertier’

Of ze spijt hebben van wat ze zich allemaal op de hals hebben gehaald? ‘Welnee, we hebben er zin in!’ De nieuwe organisatoren van de avondvierdaagse in Goes zijn van plan het wandelevenement leuker dan ooit te maken.