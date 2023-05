Leander maakt muziek vanuit zijn ‘studio’ en studeert in Rotterdam: ‘In Zeeland heb je meer vrijheid en is het leven relaxter’

jong in zeelandHoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Leander Inghels (18) uit ‘s Heer Hendrikskinderen.