Leo zwaait na vijftig brandweerjaren af: ‘De redding van een olifant vergeet ik nooit’

Zeshonderd jaar Grote kerk in Goes: een roerige geschiede­nis die gevierd wordt

Dit jaar is het 600 jaar geleden dat de Grote Kerk in Goes als kerkgebouw werd gewijd. Wat volgde was een roerige kerkgeschiedenis met heilige missen, de reformatie en zelfs een vrouwengevangenis binnen de muren. De mijlpaal wordt gevierd met kerkvieringen, concerten en muziektheater.