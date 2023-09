Leren skiën of snowboarden kan binnenkort in Wolphaartsdijk: eerste rollerskibaan van Zeeland

De eerste slag is voor Tjoba, dat graag weer iets meer wil gaan meetellen in Zeeland

In een heel korte veldcompetitie is de eerste klap een daalder waard. De korfballers van Tjoba waren daarom zaterdag zeer content met de 15-13-overwinning op Fortis. ,,Maar we hadden nog wel iets meer aan ons doelsaldo mogen werken. Twee verschil, dat is eigenlijk te weinig”, zei Joeri van den Broeke, de coach van de ploeg uit ‘s-Heer Hendrikskinderen.