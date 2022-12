Lichtjes zorgen voor een betoverende sfeer langs de Oostvest in Goes: ‘Kijk, mama, de Eiffeltoren!’

Het is de vierde editie van De Veste Verlicht. Na de eerste editie aan het begin van de eeuw bleef het jaren stil. In 2017 herleefde het evenement in het kader van het themajaar Goes-Azië. In 2019 was ‘goud’ het thema. De organisatoren hebben nog altijd de wens om, net als bij de allereerste editie, de hele Goese veste weer bij het evenement te betrekken. Dat zat er dit jaar nog niet in.