LIVE | Kloetinge en Goes hebben de punten nodig, Hoek ontvangt degradatiekandidaat

Politie vindt flinke hoeveel­heid drugs in Vlissingen, verdachte (20) ondernam vluchtpo­ging

De politie vond afgelopen zaterdag een flinke hoeveelheid drugs in een woning in Vlissingen. Het gaat om ketamine, cocaïne, 3CMC en MDMA. De verdachte is een 20-jarige man uit Vlissingen. Hij probeerde in eerste instantie nog te vluchten.