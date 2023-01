Man (31) vertoont vervelend gedrag op de Grote Markt in Goes

Esther is na acht romans in drie jaar tijd nog lang niet uitgeschre­ven: ‘Mijn hoofd zit vol met ideeën’

Esther Stui was een laatbloeier. Ze was al 47 toen ze haar eerste boek schreef, na het al jarenlang van plan te zijn geweest. Die ‘verloren tijd’ haalt ze nu ruimschoots in.

26 januari