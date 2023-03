Medewerkers Adrz voeren actie: ‘We staan in de kou’

Kansenre­gen is niet aan Goes besteed: ‘We hadden er vijf of zes moéten maken’

Op voorhand was een gelijkspel op bezoek bij middenmoter ARC een keurige uitslag. Na afloop was echter niemand van Goes blij met de 1-1 eindstand. ,,We hadden vijf of zes goals kunnen en moéten maken”, meende trainer Dennis de Nooijer. ,,Ik overdrijf niet.”