Meeste van de portemonnees die de gemeente Goes ‘verloor’ zijn weer teruggebracht

Claudia Witte heeft een paard voor de toekomst, maar slaat bij Jumpin’ de Weel nu al toe

Met de twee magistraal uitgevoerde proeven zorgde dressuuramazone Claudia Witte met de merrie Omara TC maandag voor een fraaie opening van de twintigste editie van Jumpin de Weel in Nisse. De amazone uit Vrouwenpolder stuurde de Armani-dochter met de aansprekende scores van 75.50 en 68.50 procent twee keer op rij naar de overwinning en pakte een startbewijs voor de finale op woensdag. ,,Omara is pas vier en het is wel fijn te voelen dat er zoveel potentie in zit.’’