MIJN FOTO | Familie schaap op hun terras

Ruben de Jager heeft precies op tijd het net gevonden

Het had niet veel gescheeld of we hadden na maanden van hegemonie een nieuwe koploper in het PZC-topscorersklassement. Want met zes treffers pleegde Wesley de Smit (Nieuwland) dit weekend een aardige coup, maar Ruben de Jager was alert. Zijn twee doelpunten bleken precies genoeg om aan de macht te blijven.