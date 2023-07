Na ritzege gaat het mis voor Senna Remijn: harde val na de finish en streep door goed klassement

UPDATEHet is Wielrenner Senna Remijn niet gelukt zijn plek in de top van de Ain Bugey Valromey Tour te handhaven. In de laatste twee etappes van de Franse rittenkoers voor junioren is hij weggezakt in het klassement, door een harde val op een wel heel ongelukkig moment.