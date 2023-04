Nieuw elan voor de avondvierdaagse in Goes: ‘Niet alleen wandelen, maar ook vertier’

Goes-aanvaller Erwin Franse: ‘Alle ploegen bovenin ervaren druk’

Goes hoopt tegen FC ’s-Gravenzande de ongeslagen reeks van twaalf duels voort te zetten. ,,Ik heb al tijden het gevoel dat we iedere week moeten winnen om mee te blijven doen”, stelt Erwin Franse over de promotiekansen van zijn club.