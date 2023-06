Nieuwe brandweerpost in Goes wordt heel duurzaam, bouw kost 3,9 miljoen euro

De zogeheten uitrukpost komt aan de 's-Heer Hendrikskinderendijk, naast restaurant Nian Hao, en dus ook vlakbij de grote rotonde Tiendenplein. Om in heel de stad op tijd bij een brand of calamiteit te kunnen zijn, heeft Goes nu al enkele jaren een tijdelijke extra uitrukpost op het terrein van de gemeentewerkplaats in de Goese Polder (onder de televisietoren). De nieuw te bouwen kazerne dient ter vervanging van deze tijdelijke post. De hoofdkazerne van Goes blijft die aan de Oranjeweg.