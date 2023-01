Nieuwe directeur Woongoed Middelburg: ‘Ik groeide op in Middelburg, dat maakt het voor mij extra bijzonder’

De Jonge (48) werkt sinds 2004 voor woningcorporaties en heeft verschillende functies vervuld in Zeeland. Op dit moment is hij directeur Vastgoed bij Beveland Wonen. ,,Ik groeide op in Middelburg, dat maakt het voor mij extra bijzonder", zegt De Jonge over zijn benoeming als directeur-bestuurder van Woongoed Middelburg.