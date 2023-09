Nog niet eerder gebeurd: Zeeuwse hittegolf in september

VIERDE DIVISIE Goes in de hitte op kunstgras tegen HVCH. ‘Dat wordt overleven’

In de aanloop naar de derde competitiewedstrijd van het seizoen is het puzzelen voor Goes-trainer Dennis de Nooijer. De coach moet zondag om uiteenlopende redenen nogal wat spelers missen. ,,Het betekent in elk geval dat anderen een kans krijgen’’, zegt De Nooijer in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen HVCH.