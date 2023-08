Oefenduel Goes gestaakt vanwege ernstige blessure, Dano Lourens scoort tegen Kloetinge

Titelverde­di­ger staat er goed op tijdens Jumpin’ de Weel, maar houdt een slag om de arm

Bas Moerings was op de tweede dag van het springconcours van Jumpin’ de Weel in Nisse spekkoper. De stylist uit Roosendaal - vorig jaar de winnaar van de Grote Prijs - schreef met de merrie Kivinina het internationaal 1.40 meter klassiek op basis van eindtijd op zijn naam. Met de hengst Lestther was de Brabander in het nationaal 1.35 meter klassiek zonder barrage de beste. Toch durft hij nog niet over titelprolongatie te spreken.