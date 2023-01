Olivier Aertssen eerste Zeeuwse Ajacied sinds 1999

De uit Wolphaartsdijk afkomstige voetballer Olivier Aertssen maakte woensdagavond zijn officiële debuut in het eerste van Ajax. De 18-jarige centrale verdediger viel in de 69ste minuut in in het bekerduel met FC Den Bosch bij een 2-0-voorsprong; dat werd tevens de eindstand.

Het is de volgende stap in de carrière van Aertssen. Hij groeide op in Wolphaartsdijk, speelde daar tot de C-junioren (JO15) voordat hij naar Kloetinge ging. Na één jaar pikte Sparta hem al op en wéér een jaar later (in 2019) ging hij naar Ajax.

In de jeugdopleiding van Ajax deed Aertssen niet onder voor zijn leeftijdsgenoten, waardoor hij ook bij de Oranje-jeugdteams in beeld kwam. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in het profvoetbal bij Jong Ajax. Dit seizoen is hij in dat team een onomstreden basiskracht.

Nieuw contract

Dat Ajax toekomst ziet in hem, onderstreepte de club vorige week door mondeling een contract voor 2,5 jaar - met een optie voor nog een seizoen - overeen te komen. Zijn huidige verbintenis loopt aan het eind van dit seizoen af.

Vanwege serieuze belangstelling van een Belgische topclub en door zijn sterke ontwikkeling wilde Ajax zijn contract verlengen en opwaarderen. In de zomer maakte hij zijn officieuze debuut in Ajax 1 en in de winterstop mocht hij ook mee op trainingskamp naar Portugal.

Mede door de breuk met Daley Blind en Lisandro Magallán en de blessure van Ahmetcan Kaplan trainde Aertssen de voorbije week mee met het eerste elftal en zat zondag bij de hervatting van de eredivisie op de bank tegen NEC (1-1). Hij viel toen niet in.

Woensdagavond wel, als invaller voor Devyne Rensch. Aertssen werd daarmee de eerste speler met een Zeeuwse achtergrond in Ajax 1 sinds Danny Blind in 1999. Daarvóór zorgden Peter van Vossen (1993-1995, Zierikzee) en Co Bouwens (1950-1955, Krabbendijke) voor Zeeuwse inbreng.

Tussen 1978 en 1981 speelde Kees Zwamborn bij Ajax. Hij ging later in Kloetinge wonen en trainde midden jaren negentig de club in dat dorp.