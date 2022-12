Ombouw van het tropisch bos in Goes tot school is nog geen gelopen race, maar de raad is vooralsnog positief

Het tropisch bos in sport- en gemeenschapscentrum Omnium in Goes is nooit een succes geworden. Omdat er veel minder bezoekers komen dan bij de aanleg ervan werd verwacht, is het een verliesgevend onderdeel. Daarom ligt er nu het idee om de kas waarin het bos zit, om te bouwen tot school. De groenopleidingen van Scalda moeten daarin worden gehuisvest.

Handen vrij

De gemeenteraad van Goes is positief over dat idee en stemde er donderdag dan ook mee in vijf ton uit te trekken om de komende maanden verder te onderzoeken of het plan echt haalbaar is. Maar het ging alle fracties iets te ver om nu ‘in principe al in te stemmen met de verplaatsing van de groene opleidingen naar Omnium’, zoals het college van B en W had voorgesteld. De raad veranderde die formulering in ‘het aannemen van een positieve grondhouding ten opzichte van de verhuizing’. Dat gaat iets minder ver. Door het op deze manier te formuleren, wil de raad geen valse verwachtingen wekken en de handen vrij hebben om later eventueel alsnog ‘nee’ te kunnen zeggen.