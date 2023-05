Onno zet zich al veertig jaar in voor gehandicapten: ‘Onze activiteiten zijn vaak hun enige uitjes’

Nadat hij op 19-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk een dwarslaesie had opgelopen en in de rolstoel terecht was gekomen, kwam Onno de Dreu begin jaren tachtig in aanraking met de in 1977 opgerichte Stichting Hulp Gehandicapten. Hij bezocht activiteiten en ging mee met uitjes. ,,Maar ik had altijd wel wat verbeterpunten”, blikt hij lachend en met enig gevoel voor eufemisme terug. ,,Zo hadden we een keer een vakantieweek die best slecht geregeld was. Ja, daar zei ik dan wel iets van. Op een bepaald moment hebben ze tegen me gezegd: waarom kom je dan zelf niet in het bestuur?”