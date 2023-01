Ook zonder Prins en Raad van 11 maakt jarig Arti Carnaval in Goes er nog een feestje van

Arti Carnaval bestaat namelijk 77 jaar. Nu zal iemand die weinig met carnaval heeft misschien de wenkbrauwen fronsen, maar de echte carnavalsvierder weet dat dit een jubileum is (7 maal 11). In februari 1946 werd in Goes het rooms-katholieke koor Arti et Amicitia opgericht. Dat koor hield voor zijn eigen leden op carnavalsmaandag altijd een gemaskerd bal in Het Schuttershof in Goes. Vanwege de grote belangstelling werden later ook niet-leden toegelaten. Het groeide uit tot een ware happening. Het carnaval in Goes was geboren.