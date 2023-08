Oranje-team voor EK dressuur voor de helft Zeeuws

Adriaans­sen weet na winst op Jumpin’ de Weel nog niet of ze haar paard blijft rijden: ‘Moet er even tussenuit’

De Zeeuwse amazones eisten zaterdag op de derde dag van de springwedstrijden tijdens Jumpin’ de Weel in een klassieke 1.15 meter-wedstrijd op tijd in Nisse met vijf combinaties binnen de eerste tien een overheersende rol op. Annabel Adriaanssen uit Aagtekerke toonde zich met de merrie Ponyhof’s Lisboa de beste van de met 120 deelnemers extreem sterk bezette rubriek. Het is alleen nog de vraag of de Zeeuwse en haar succesvolle paard wel samen de toekomst in gaan.