Oranjefeest in Kloetinge uitbundig gevierd

Peesontste­king houdt Antwan Tolhoek uit koers: ‘Zelfs een wandeling naar de bakker is verboden’

Normaliter had hij dinsdag de proloog van de Ronde van Romandië gereden, maar voor Antwan Tolhoek verloopt dit wielerseizoen tot dusverre in mineur. Een peesontsteking in de rechterknie houdt hem op de bank thuis. ,,Zelfs een wandeling naar de bakker is verboden’’, vertelt de renner uit Yerseke. ,,Ik moet volledige rust houden.’’