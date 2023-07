Plan voor boa's op waterscooters verdeelt Goese villawijk: ‘Het zijn hier de Vinkeveense plassen niet’

,,Nou, je ziet het. Wát een drukte!’’ Martin Poot is sarcastisch als hij zijn sloep vanuit één van de kreekjes het Goese Meer op stuurt. In werkelijkheid is het helemaal niet druk op deze warme namiddag. Op het meer is één ander bootje te zien. Poot is één van de bewoners van de wijk het Goese Meer die zich hebben verbaasd over het voornemen van burgemeester en wethouders om twee waterscooters aan te schaffen, waarmee de handhavers (boa’s) het meer op kunnen. ,,We hebben het hier niet over de Vinkeveense Plassen, hè’’, zegt hij. ,,Dat ze daar politie of handhavers het water op sturen, snap ik. Maar hier is dat echt onzinnig.’’