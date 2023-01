Plots waren er drie lichtjestochten met trekkers op de Bevelanden: 'Dit doen we volgend jaar weer!’

Op Walcheren en Schouwen-Duiveland is de lichtjestour voor trekkers al een paar jaar een groot succes, maar de Bevelanden moesten het tot voor kort nog zonder stellen. Maar het kan snel gaan: zo heb je er geen, en dan ineens drie. Reimerswaal had de primeur. Daar reed de parade van verlichte tractoren kort voor de jaarwisseling door de dorpen. Afgelopen woensdag volgde een tocht door de Zak van Zuid-Beveland en vrijdag was Noord-Beveland aan de beurt. De gemene deler: overal stonden veel mensen te kijken. Ester Vermue, één van de organisatoren van de tocht in de Zak (officieel de Lichtjestour Zuid-Beveland), heeft ervan genoten. ,,Ik zat in de auto die vóór de trekkers reed. Het was prachtig om alle mensen te zien opdoemen als we een dorp in reden.’’

Volledig scherm Veel boeren maakten er heel wat moois van, zoals hier bij de tocht door de Zak van Zuid-Beveland. © Ria Overbeeke

Ook in de Noord-Bevelandse dorpen kwamen vrijdagavond veel mensen hun huis uit om de verlichte trekkers te aanschouwen. Daar werd de tocht opgezet door de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting (VVB), een organisatie van agrariërs. ,,Eigenlijk was het mijn buurman die zei: is het niet leuk om hier een keer een lichtjestour te houden?’’, zegt voorzitter Dennis Smits. ,,Ik heb dat toen besproken in het bestuur. Iedereen was enthousiast.’’

Er reden vrijdagavond zo'n vijftig trekkers door de zes dorpen. Net als in Reimerswaal en in de Zak hadden veel boeren er heel wat werk van gemaakt. Op hun trekkers waren behalve veel lichtjes onder meer kerstmannen, sneeuwpoppen, kersbomen en rendieren te zien. Vanaf sommige trekkers klonk zelfs muziek.

Volledig scherm Een complete winterhut achterop een trekker tijdens de lichtjestour in Reimerswaal. © Marcelle Davidse

Alle drie de Bevelandse lichtjestochten krijgen waarschijnlijk een vervolg. ,,Dat is zeker de insteek’’, zegt Smits ,,Misschien kunnen we de volgende keer ook langs de zorginstellingen rijden, zodat de oude mensen er ook van kunnen genieten.’’ Vermue: ,,Na onze tocht hebben we als deelnemers nagepraat onder het genot van erwtensoep en een broodje worst. Bijna iedereen had zoiets van: volgend jaar weer!’’ Volgens Vermue is de lichtjestour voor de boeren een mooie manier om zich een keer op een andere manier te presenteren. ,,We hebben veel gedemonstreerd, en dat is ook belangrijk, maar dit zijn wij ook!’’

Volledig scherm De lichtjesstoer trok door onder meer Kamperland. © Marcelle Davidse

Bij de twee tochten op Zuid-Beveland moesten keuzes worden gemaakt. Alle vijftien dorpen in de Zak van Zuid-Beveland aandoen, is immers niet haalbaar. De meer dan zeventig tractoren reden door ‘s-Heer Abtskerke, ‘s-Gravenpolder, Kwadendamme, Ovezande, ‘s-Heerenhoek, Heinkenszand en Nisse. ,,Volgend jaar kiezen we waarschijnlijk voor een andere route, waarin we ook andere dorpen aandoen’’, zegt Vermue. In Reimerswaal werd Rilland overgeslagen bij de eerste editie. Dat vonden sommige inwoners van dat dorp jammer. Ze konden uiteindelijk toch nog een mini-lichtjestour aanschouwen, omdat deelnemende boeren uit Rilland en omgeving door de straten van het dorp reden op weg naar het echte startpunt in Krabbendijke.

Volledig scherm Een grote kerstboom op één van de deelnemende trekkers tijdens de lichtjestocht in de Zak. © Jan Nagelkerke

Volledig scherm Een lang lint van verlichte trekkers reed vrijdagavond over Noord-Beveland. © Marcelle Davidse

Volledig scherm Klaar voor de start bij de 'Lichtjestour Zuid-Beveland' door de Zak. © Ria Overbeeke