Politie doet onderzoek na vondst stoffelijk overschot Heinkenszand

Supermarkt­ma­na­ger Kamperland prijst dorpsgeno­ten die gewapende overvaller overmees­ter­den

De schrik zit er in bij de medewerkers die vrijdagavond getuige waren van de brutale overval van de Albert Heijn in Kamperland. Toch is iedereen weer aan het werk. ,,De schrik komt altijd pas achteraf.”