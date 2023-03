Populair voetbaltoernooi in Goes krijgt dit jaar tóch nog subsidie: ‘Daarna het beleid bekijken’

Jacky heeft geen idee wat ze doet als het water komt: ‘Dit kun je je niet voorstel­len. Het is te groot’

Jacky (72) en René (71) de Muijnck uit Middelburg proberen het zich voor te stellen. Wat zij zullen doen als er een watersnoodramp komt. Het dakraam door en over hun zonnepanelen heen naar boven klauteren? ,,Het is eigenlijk niet te bevatten wat je zou doen", constateert Jacky. ,,Dit kun je je niet voorstellen. Het is te groot.”