Ravage op A58 mogelijk veroorzaakt door bestelbusje dat met hoge snelheid over de vluchtstrook reed, Hagenaar (22) rijbewijs kwijt

Dronken automobi­list uit Spijkenis­se belandt in de sloot met twee puppy’s in de auto

Een 54-jarige automobilist uit Spijkenisse is maandagavond in de sloot beland met twee puppy’s in zijn auto. Het incident gebeurde rond 20.30 uur ter hoogte van de A58 bij Waarde in Zeeland. Na een blaastest bleek de man onder invloed te zijn. Hij is aangehouden en heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.