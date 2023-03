Roemeen (22) stal BMW in Lokeren na ruzie, en crashte in Goes

MET VIDEOTijdens een achtervolging is vannacht in Goes een gestolen auto gecrasht. De 22-jarige bestuurder ging er te voet vandoor, maar kon met behulp van een politiehelikopter en diensthond worden gepakt. Hij bleek onder invloed en reed zonder rijbewijs.

De Zeeuwse politie werd vannacht geattendeerd op een gewelddadige diefstal van een BMW in Lokeren naar de personenauto uit te kijken. Toen bleek dat de auto de provincie was ingekomen, zetten agenten de achtervolging in. Die leidde uiteindelijk naar Goes. Op de oprit van Deltaweg (A256) ging het mis. De auto crashte ter hoogte van het verkeersoefenterrein van Dek.

Volledig scherm De BMW raakte zwaar beschadigd. © Instagram/Wijkagenten Middelburg

De Roemeense bestuurder van de gestolen wagen ging er te voet vandoor. Diverse politie-eenheden gingen vervolgens naar hem op zoek. ‘Diensthond Luuk had een spoor opgepikt en wist zeker dat er in een bosje iemand lag, maar we zagen niets. Daarom kwam de politiehelikopter ter plaatse’, aldus de politie. Met behulp van de warmtebeeldcamera in de helikopter kon de verdachte al snel worden gelokaliseerd en worden aangehouden. De BMW raakte zwaar beschadigd.

Volgens de politie lag de verdachte in een sloot en was hij onderkoeld geraakt. ‘Het bleek gelukkig mee te vallen waarop de verdachte met ons mee naar Torentijd kon’, zo laat de politie weten.

Het parket Oost-Vlaanderen in België bevestigt dat de BMW in Lokeren werd meegenomen. Dat gebeurde na een schermutseling tussen meerdere personen, die met elkaar hadden afgesproken. Bij die confrontatie raakte één persoon gewond, die zich in het ziekenhuis moest laten behandelen. ,,Zeker is dat de gestolen auto toebehoorde aan het slachtoffers. Waarom ze met elkaar hadden afgesproken, wordt nog onderzocht”, zegt een woordvoerder van het parket.

De 22-jarige Roemeen zit nog vast in Nederland.

Volledig scherm Een takelwagen haalde de BMW weg. © HV Zeeland