Roze Zaterdag in Goes smaakt naar meer: ‘We komen graag een keer terug naar Zeeland’

Voor het eerst in het ruim 45-jarige bestaan streek Roze Zaterdag in Zeeland neer. Na afloop regende het complimenten en met ruim 20.000 bezoekers was de belangstelling nog groter dan verwacht. ,,We hebben echt een fantastische dag gehad”, zegt Simon Timmerman, voorzitter van Roze Zaterdagen Nederland.

,,Toen Goes zich twee jaar geleden bij ons meldde, waren we er al van overtuigd dat ze een heel goed plan hadden, met een duidelijke visie. Dan is het ontzettend gaaf om te merken dat het is gelukt om die hoge verwachtingen ook waar te maken. Ze hebben er echt een prachtige invulling aan gegeven. Deze Roze Zaterdag wordt opgenomen in onze Hall of Fame. Elke editie is uniek, maar de eerste in de provincie Zeeland is er een die we niet snel gaan vergeten. Ik ben blij dat we destijds goed hebben ingeschat dat Goes een geweldige kandidaat was.”