Schrijfster Chantal van Gastel signeert haar boek in regenachtig Goes en Middelburg

Middelburg­se Scal­da-docente (53) met geweld om het leven gebracht: ‘Dit is niet te bevatten’

De vrouw die woensdagmiddag dood is gevonden in een Middelburgse woning is slachtoffer van een misdrijf. Het gaat om de 53-jarige bewoonster van het huis. Op mbo-school Scalda, waar ze werkte, komt de klap hard aan. ,,Niet te bevatten.”