Scootmobiel in de fik, gebouw vol rook, vluchtweg afgesneden. ‘En het worden er alleen maar meer’

Met name in seniorenflats en zorginstellingen staan scootmobielen niet alleen in de appartementen, maar ook in gemeenschappelijke gangen en ruimtes. Ze blokkeren vluchtroutes en hangen vaak de hele nacht aan het stopcontact. De scootmobiel die in brand vloog in de Vlissingse Schaepmanstraat, werd altijd opgeladen via een verlengsnoer dat van drie verdiepingen hoger uit het raam hing, vertelt een van de flatbewoners. Overigens hing de scootmobiel niet aan de stroom op het moment dat de brand uitbrak. Wel is duidelijk dat de brand in de scootmobiel ontstaan is.