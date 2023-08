Snelle Ethiopiërs dicteren 15 van Wolphaartsdijk

IN DE GENEN Prijzen winnen is prachtig, maar bij turnfami­lie Verkerke draait het allemaal om plezier

In onze zomerserie ‘In De Genen’ bespreken we met leden van Zeeuwse sportfamilies hoe zij hun passie voor de sport met elkaar delen. In aflevering vier familie Verkerke. Vader Kees was ooit een topper in de atletiek, maar rolde door zijn dochters Milou (33) en Babette (26) de turnwereld in. Daar is de familie niet meer uit weg te denken.