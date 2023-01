Sushi uit een kartonnen bakje: ‘Het moet toch, of we het nou leuk vinden of niet’

Het blijft wennen, drinken door een papieren rietje. Wie zijn drankje niet snel genoeg nuttigt, krijgt op den duur nat karton binnen. Ook een ijsje lijkt met een kartonnen lepeltje toch anders te smaken.

Binnenkort komt er nog meer nieuws bij: per juli 2023 moeten alle koffiebekertjes afwasbaar zijn of grotendeels gerecycled, voor plastic wegwerpbekers of plastic maaltijdverpakkingen moet worden betaald. Met ingang van 2024 zijn die zelfs verboden.

Poll Plastic wegwerpbakjes zijn onmisbaar Eens

Oneens Plastic wegwerpbakjes zijn onmisbaar Eens (33%)

Oneens (67%)

De sushi blijft een beetje plakken

En dat terwijl Yefong Lei nét weer volledig was overgestapt op plastic bakjes voor zijn Toff-eettentjes in Oosterland, Goes en Vlissingen. ,,Ik had eigenlijk alles al karton, maar dat bleek toch lastig”, vertelt Lei. ,,Dat ging via een bedrijf dat die dingen bestelde in China, bedrukt en al. Hartstikke mooi, maar de levering duurde telkens zo lang. Tijdens corona zelfs een half jaar. Toen ben ik daarmee gestopt.”

Volledig scherm Yefong Lei laat zien wat het nieuwe Frietbakje is ( l) en de oude van plastic(rechts). © Marieke Mandemaker

Maar nu wordt plastic verboden. Lei test alternatieven. ,,Ik heb bakjes van rietsuiker geprobeerd. Voor friet blijkt dat goed te werken, maar voor sushi niet. Dat blijft er een beetje aan plakken. Bovendien moet je een sushibakje goed dicht kunnen klikken. Dan kun je wel karton nemen, maar dat is weer hartstikke duur. En minder goed leverbaar dus. Tenminste, tot voor kort wel.”

Korting op bubble tea

Ook Dung Tran van het Vietnamese streetfoodzaakje Mister Lam in Goes is volop aan het rondkijken. ,,Onze bubble tea mag straks niet meer in plastic takeawaybekers, dus ik heb al gezocht naar mooie herbruikbare bekers. Mijn idee is om die goedkoop aan te bieden aan klanten en ze die met korting te laten vullen met bubble tea.”

Want ja, met korting krijg je die Zeeuwen wel mee. ,,Ik zit er ook aan te denken om korting te geven als klanten hun eigen eetbakje meenemen. Dan moet die korting natuurlijk wel de moeite zijn, maar dan denk ik dat ze het wel doen hoor. Het gebeurt nu al dat ze zelf verpakking meenemen en zeggen: doe maar gewoon hier in. Of dat ze plastic bakjes keurig afgewassen teruggeven.”

Maar waarom moet het duurder zijn?

Klanten die op het terras zitten, krijgen hun springrolls sowieso al op porseleinen borden met metalen bestek. ,,Voor de takeaway kijken we nog rond. Ik zie van alles voorbijkomen, al hoor ik ook dat kartonnen bakjes en bakjes van rietsuiker niet altijd duurzaam worden geproduceerd. Daar moeten we ook kritisch op zijn. En waarom zou een alternatief duurder moeten zijn dan plastic?”

Precies de kanttekening die Marcel van Eijsden, eigenaar van koffiebar Expresszo in Middelburg, ook plaatst. ,,Dat we veel te veel afval hebben, staat buiten kijf. Dat we daar iets aan moeten doen, ook. Maar alles wat de overheid ons opdringt kost natuurlijk wel geld. En op een gegeven moment zullen wij die hogere kosten toch moeten doorrekenen, waardoor de extra kosten uiteindelijk bij het publiek terechtkomen. Zo gaat dat altijd.”

Met eigen cup aan de toonbank

Maar ook Van Eijsden ziet steeds vaker klanten met een eigen cup aan de toonbank. ,,Die laten ze dan vullen met koffie, krijgen ze nog een beetje korting ook. De to-gobekers zullen ook wel biologisch afbreekbaar worden, al heb ik mijn leverancier er nog niet over gehoord. Maar we gaan er gewoon in mee. We hebben tegenwoordig wel van die bamboe rietjes. Je moet ze niet te lang in je appelsap laten staan, maar verder: prima.”

Ondernemers krijgen met nogal wat veranderingen te maken, met alle keuzes en kosten van dien. En dan valt het hier nog mee, weet Yefong Lei van de Toff-tentjes. ,,In Frankrijk mogen ze niet eens meer kartonnen wegwerpbakjes gebruiken. Als je daar nu bij de McDonald’s eet, krijg je herbruikbaar serviesgoed dat door personeel wordt afgewassen voor de volgende klant. Dat is weer een hele stap verder.”

Foto’s van plastic soep

Zelfs daar zou Lei mee kunnen leven. ,,Het is allemaal niet handig en het is natuurlijk ook een stuk duurder, maar we vinden het eigenlijk wel goed. We zien allemaal foto’s van plastic soep in de oceanen en van schildpadden die verstrikt zitten in verpakkingsmateriaal. Eigenlijk ben ik blij dat er eens iets gebeurt.”

Ook al moet hij er als ondernemer een hele omslag voor maken. ,,Ik ben niet zo moeilijk. Natuurlijk zijn veranderingen lang niet altijd fijn, maar je went er vanzelf aan. Kijk maar naar het rookverbod in de horeca. Of het statiegeld op flessen, en zelfs de papieren rietjes. Op den duur weet je niet beter. En het moet toch, of we het nou leuk vinden of niet.”

Quote We zien allemaal foto’s van plastic soep in de oceanen. Eigenlijk ben ik blij dat er eens iets gebeurt Yefong Lei