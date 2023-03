TERUGLEZEN | Zo verliep de derby in de vierde divisie tussen Goes en Kloetinge

VIERDE DIVISIE Vermakelij­ke derby krijgt geen winnaar: invaller Kalwij helpt Goes aan punt tegen Kloetinge

De tweede editie van de Zeeuwse derby in de vierde divisie heeft vrijdagavond geen winnaar gekregen. Koploper Kloetinge was in de eerste helft iets beter en ging met een 0-1-voorsprong rusten, maar na de pauze werd Goes wat sterker, met een 1-1-eindstand als uitkomst.