Thais eten sloeg aan in de Zeeuwse polder, nu proberen Peon en Gerard het in hartje Goes

Gelukkig hoeft dat ook niet, want in restaurant Pommetje in Goes zwaait zijn vriendin de scepter. Zij was het ook die Gerard Nagelkerke een paar jaar geleden overhaalde om naast onder meer de saté, spareribs en biefstukken ook Thais eten te gaan serveren in eetcafé ‘t Klompekot, in het buitengebied bij Ovezande. Thailand is tenslotte het land waar Peon Prakobsap oorspronkelijk vandaan komt. Gerard geeft zonder aarzeling toe dat hij er in eerste instantie nogal sceptisch tegenover stond om in 't Klompekot, de zaak die ze vijf jaar geleden overnamen, ook een Thaise kaart in te voeren. Zitten de mensen daar wel op te wachten? ,,Maar ik had het mis’’, zegt hij nu. ,,Van al het eten dat we op het laatst in ‘t Klompekot serveerden, was zeventig procent Thais. De klanten waren er dol op. Ze kwamen zelfs van ver weg naar ons toe.’’