Tijd om nieuwe plannen te smeden

De weergoden Zeus en Jupiter zijn ons niet gunstig gezind. Het regent niet, maar het plenst. We spoelen dan ook de hal van De Smederij binnen. Ook al is de gasprijs hoog, het is er behaaglijk warm. We drogen dus snel op. Ik ben vanavond op pad met een jonge tafeldame. Zij is hotello, want afgestudeerd aan de Hotelschool in Maastricht. Ze heeft uitstekende smaakpapillen en een kritische horecablik. En blijkt een zeer goede hulprecensent.